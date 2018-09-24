В Азове нашли каменный склеп 14-го века



В Азове археологи нашли каменный склеп, датируемый 14-м веком.



Находку учёные сделали на улице Ленина. В 14-м веке на этой территории располагался центральный городской могильник.

- Каменный склеп - наиболее интересная находка на данный момент. Для состоятельных горожан Золотоордынского Азака этот тип могилы был обычным делом, - рассказал руководитель отдела археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.



Склеп представлял собой две каменные стенки, сложенные из мелкого рваного ракушечника, при этом поперечные стенки могильной ямы обложены не были. Внутри у склепа было деревянное перекрытие.

- Как, правило, в Азаке в склепе хоронили одного человека, - добавил учёный. - В данном захоронении в верхней части был обнаружен череп второго погребенного.



Отметим, что впервые за многие годы археологи получили возможность тщательно изучить участок главного городского некрополя. Специалисты предполагают, что раскоп принесёт им ещё немало интересных находок.

