В Азове нашли глазированную керамическую чашу начала 14-го века



В центре современного Азова археологи продолжают делать находки, рассказывающие о повседневной жизни его древних жителей.



Сейчас археологические изыскания проходят на Петровском бульваре, на месте будущего фонтана. Учёные изучают территорию перед началом строительства. Именно здесь они нашли керамическую чашу, датированную началом 14-го века.

Как правило, предметы быта попадают ученым в виде фрагментов, разбитые или сломанные. Чтобы понять, сколько времени прослужила вещь, специалисты обращаются к этнографии. По словам заведующего отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрея Масловского, в разных странах неоднократно ставились эксперименты, чтобы выяснить, сколько живет сосуд в традиционном обществе.

- Несмотря на определенные различия, цифра в разных точках мира примерно совпадает, - рассказал учёный. – Так, например, кухонный горшок, который использовали для варки пищи, жил в среднем не больше двух лет. А столовая керамика использовалась на протяжении 10-12 лет.







Эти данные позволяют археологам использовать керамические сосуды для определения времени. В этом плане очень повезло специалистам, изучающим Золотую Орду. Поливная (глазурованная) керамика этого периода быстро менялась в соответствии со вкусами потребителя. Благодаря этой тенденции, датировать находки можно с точностью до 10-20 лет.

- Обнаруженная византийская поливная чаша позволяет определить время, когда на участке раскопа жил кожевник. - Это первые десятилетия 14-го века, - добавил Андрей Масловский.



По его словам, пока это самая ранняя находка на этом раскопе. Таким образом, археологи делают вывод, что территория современного центра Азова начала заселяться на рубеже 13-го и 14-го веков.