В Азове нашли фундамент здания 14-го века





В центре Азова под городским бульваром среди многоэтажек археологи нашли останки фундамента здания 14-го века.



Каменный фундамент возрастом более 700 лет раскопали на Петровском бульваре. Учёные отмечают, что это необычайно редкая находка для археологии золотоордынского Азака. Строительный материал - камень - приходилось привозить за десятки километров, с другого берега реки, поэтому строители использовали его очень экономно.



Несмотря на то, что здание было разобрано почти полностью, исследование его остатков позволит многое узнать о нём.

- При строительстве использовалась кладка из тёсаного камня для углов и кладка из дикого камня - для основной части стен, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - При сооружении также использовался жженный кирпич.



По ряду фрагментов специалисты установили, что у здания был богатый декор, на это указывают сохранившиеся небольшие элементы оконных стеклянных дисков, среди них - редкое тёмно-синее стекло. Вероятно, сооружение имело общественное назначение.



Отметим, что раньше археологов древний фундамент нашли коммунальщики. Когда учёные начали работать на этом участке, они обнаружили коммуникации. Рабочие, прокладывавшие их, не придали никакого значения каменной постройке.



