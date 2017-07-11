В Азове археологи расчистили мостовую 14-го века





В Азове археологи расчистили в районе улицы Мира мостовую 14-го века.



Как рассказали учёные, мостовая не имела твёрдого мощения, поэтому, скорее всего, большую часть года была покрыта слоем грязи.



На раскопе специалисты обнаружили два фрагмента редких для 14-го века вещей. Одним из них стал осколок зеркала персидского производства с изображением царской охоты.

- Жители Азака в 14-м веке крайне редко выбрасывали целые зеркала. Чаще всего целые изделия мы находим в погребении кочевников, но и там их сохранность оставляет желать лучшего, - рассказал кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Связано это не только с «агрессивной» почвой. Дело в том, что зеркала в 13-14 веках изготавливали очень часто путём реплицирования (копирования). В ходе этого первоначально персидские или китайские сюжеты превращались в нечто неразборчивое. Только зная, что должно быть изображено, мы понимаем, что здесь изображены какие-то мифические персонажи или, например, две рыбы.







Зеркала кочевники получали из города. Несколько лет назад фрагмент подобного зеркала был найден за городом. Оригинальные изделия из Персии, Китая или других восточных стран археологи находят крайне редко.



10 лет назад целое зеркало, отлитое в этой же литейной форме, было обнаружено в погребении кочевника на западной окраине Ростова. Изображение на зеркале является иллюстрацией к иранскому эпосу «Шахнаме». Особенно часто в иранском средневековом искусстве появлялся образ царя Бахрам Гура, который, согласно эпосу, был необычайно искусным охотником. Как раз сцена охоты изображена на фрагменте иранского зеркала.







Второй находкой стал крупный фрагмент китайского фарфора с росписью кобальтом. Это самый крупный элемент, найденный на территории Золотой Орды. Такие вещи в 14-м веке могли принадлежать только богатому человеку.

Напомним, ранее во время раскопок в районе стадиона имени Лакомова археологи нашли китайский сервиз и клад 14-го века.