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В Азове археологи обнаружили вход в царство мёртвых

В Азове археологи обнаружили вход в царство мёртвых
Новый полевой сезон продолжает преподносить азовским археологам уникальные находки. На днях учёные обнаружили древний вход в царство мёртвых.

Границей между миром мёртвых и миром живых служил небольшой ровик на одном из городской средневековых некрополей, расположенном на улице Тургенева. В заполнении ритуального ровика нашли фрагмент аланской керамики первых веков нашей эры.
- Это ровик, который ограничивал подкурганную площадку. Он датируется эпохой первых веков нашей эры, судя по фрагменту керамики аланского производства, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.

В Азове археологи обнаружили вход в царство мёртвых

Вполне возможно, что ровик был частью святилища, которое располагалось на некрополе подазовского городища. В любом случае, предназначение этого ровика было отделить мир мёртвых от мира живых во время совершения каких-либо ритуалов, связанных с заупокойным культом.

Напомним, ранее археологи нашли в Азове резную верхнюю часть посоха из рога. Предмет стал первой супернаходкой полевого сезона 2018 года.

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