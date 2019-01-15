В Азове археологи нашли осколок кувшина с редким тонким рисунком



Археологи Азовского музея-заповедника обнаружили разбитый тарный кувшин с изысканным рисунком.



Граффити нанесено на место у основания ручки сосуда. Как пояснил завотделом археологии Андрей Масловский, в жизни средневековых горожан часто возникали ситуации, когда они путали свой кувшин и кувшин соседа. Чтобы этого избежать, они наносили знаки на ручку или на её основание. Это место является самым приметным.



- Знаки эти, как правило, были крупными и несложными по форме, - рассказывает эксперт. - Наносили их не очень изящно, потому что назначение их было чисто бытовое.



Форм и знаков не так уж много, примерно два-три десятка. Они нужны были, чтобы не спутать два кувшина из десяти, а не из тысячи.



Настолько же тонкий и аккуратный рисунок ещё не встречался. Видимо, сосуд принадлежал какому-нибудь эстету 14-го века.