В Азове археологи нашли массовое захоронение солдат Русско-турецкой войны, умерших от эпидемии





В Азове археологи обнаружили братское захоронение русских солдат. По данным учёных, воины погибли не на поле битвы.

Осадная траншея, ставшая могилой для 16 бойцов (пока именно такое количество останков нашли археологи), находилась на улице Тургенева. По мнению ученых, она была вырыта в 1736 году во время осады турецкой крепости и, предположительно, служила внешней линией русского осадного лагеря.

— После окончания осады, видимо, в незасыпанной траншее и были совершены погребения. Дело в том, что Русско-турецкая война 1735-1739 годов имела такую особенность, что численность небоевых потерь русской армии превышало число солдат, погибших в сражениях, - рассказал заведующий отделом археологи Азовского историко-археологического музея-заповедника Андрей Масловский. - В армии началась эпидемия. В этой траншее покоились солдаты, как раз умершие от неё.



По словам учёного, ранее погребения времен Русско-турецкой войны 1735-1739 годов на территории Азова фиксировались неоднократно. На востоке города они доходили до Кирсановой балки, новая находка стала самой западной в числе этих комплексов.