В Азове археологи нашли клад и хлебный тандыр



Во время раскопок на Петровском бульваре в Азове археологи совершили новые находки. Клад и древний кувшин были найдены 28 ноября.



Сейчас специалисты работают над изучением двух надземных домиков и завала стен. На днях они расчистили завал, который был сложен из сырцового кирпича разных цветов.







Во время изучения полов жилища учёные обнаружили клад. Первая его часть была найдена 25 ноября и состояла из нескольких медных монет и одной серебряной. Остальные деньги средневековый житель спрятал глубже. Находка представляет собой более двух десятков монет.



Неподалёку от клада археологи раскопали практически целый кувшин, сделанный руками местных гончаров. Помимо прочего, в жилище были хлебный тандыр и горло кувшина с зерном.