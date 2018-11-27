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В Азове археологи нашли клад и хлебный тандыр

В Азове археологи нашли клад и хлебный тандыр
Во время раскопок на Петровском бульваре в Азове археологи совершили новые находки. Клад и древний кувшин были найдены 28 ноября.

Сейчас специалисты работают над изучением двух надземных домиков и завала стен. На днях они расчистили завал, который был сложен из сырцового кирпича разных цветов.

В Азове археологи нашли клад и хлебный тандыр

Во время изучения полов жилища учёные обнаружили клад. Первая его часть была найдена 25 ноября и состояла из нескольких медных монет и одной серебряной. Остальные деньги средневековый житель спрятал глубже. Находка представляет собой более двух десятков монет.

Неподалёку от клада археологи раскопали практически целый кувшин, сделанный руками местных гончаров. Помимо прочего, в жилище были хлебный тандыр и горло кувшина с зерном.

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