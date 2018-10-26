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В автобусах Ростова произошёл сбой в системе безналичной оплаты

В автобусах Ростова произошёл сбой в системе безналичной оплаты
В Ростове во вторник, 30 октября, произошёл сбой в платежной системе общественного транспорта. Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».

Из-за технических неполадок оплата транспортными картами на зелёных валидаторах может не приниматься. В настоящее время специалисты работают над выяснением причин поломки и её устранением.

Напомним, оплатить проезд с помощью зелёных валидаторов можно не только транспортной, но и банковской картой. Стоимость поездки при безналичном расчёте составляет 20 рублей, при оплате наличными – 24 рубля.

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