В автобусах Ростова произошёл сбой в системе безналичной оплаты



В Ростове во вторник, 30 октября, произошёл сбой в платежной системе общественного транспорта. Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».



Из-за технических неполадок оплата транспортными картами на зелёных валидаторах может не приниматься. В настоящее время специалисты работают над выяснением причин поломки и её устранением.



Напомним, оплатить проезд с помощью зелёных валидаторов можно не только транспортной, но и банковской картой. Стоимость поездки при безналичном расчёте составляет 20 рублей, при оплате наличными – 24 рубля.