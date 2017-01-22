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В аварии с участием «скорой» пострадали тяжелобольная женщина, ее родственница и пассажирка «ВАЗа»

В аварии с участием «скорой» пострадали тяжелобольная женщина, ее родственница и пассажирка «ВАЗа»

В Ростове в результате аварии с участием кареты скорой помощи пострадали три человека.

В момент аварии в спецавтомобиле находились тяжелая больная женщина с сопровождающей родственницей и медицинский персонал. Пациентку по экстренным показания медики везли в БСМП.
- На место ДТП сразу же были направлены две бригады СМП, которые оказали медицинскую помощь троим пострадавшим: больной и её сопровождающей, находившимся в скорой, и пассажирке «ВАЗ-2107», - рассказала и.о. начальника Управления здравоохранения Юлия Порутчикова. - Все пациенты были оперативно госпитализированы в БСМП, где им в настоящее время оказывается квалифицированная медпомощь.

Напомним, авария произошла 21 января около 15 часов на пересечении улиц Белорусской и Мезенского переулка. В автомобиль скорой помощи, двигавшегося с включенными спецсигналами, врезался «ВАЗ-2107». По предварительным данным, 27-летний водитель легковушки не уступил дорогу «скорой».

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