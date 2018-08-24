В Аксае открылся сквер «Кони»



В Аксае 24 августа на пересечении улиц Речникова и Садовой состоялось торжественное открытие сквера «Кони».



Общественную территорию благоустроили в рамках программы «Формирование современной городской среды». На мероприятии присутствовали губернатор Ростовской области Василий Голубев и руководитель подрядной организации ООО «Дорстрой» Сергей Рожков.

- Проект очень сложный с инженерной точки зрения, в том числе фонтан, скульптурная композиция, озеленение сквера и орошение насаждений, – отметил Сергей Рожков. – Мы построили этот проект все вместе: горожане, архитекторы, скульпторы и строители. Давайте теперь и беречь его тоже вместе.







Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха: детская площадка, скамейки, урны и освещение. Территория сквера покрыта декоративной плиткой.



Название «Кони» сквер получил благодаря центральной композиции – фонтану с фигурами пяти лошадей, которые перебегают водоем. Эффект движения скакунов достигается за счет малейших деталей: всплесков воды из-под копыт коней, бегущих в фонтане.

- Получилось очень уютное место отдыха для горожан, – поделился впечатлениями губернатор Василий Голубев. – Донские скакуны – один из главных символов нашего Тихого Дона. Сложно было бы представить другую тему композиции, здесь, на пути в станицу Старочеркасскую – древнюю столицу донского казачества.







Проект сквера «Кони» жители выбрали в результате народного голосования. Парк возле ЗАГСа и дальнейшее благоустройство бульвара Карла Либкнехта уступили скверу на Речникова в финальном голосовании.



На реализацию проекта привлекли 26,7 миллиона рублей. Из них 22,7 миллиона выделил областной бюджет, четыре миллиона – Аксайское городское поселение.







В прошлом году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе благоустроили 111 дворов, семь общественных территорий и один парк в Азове. Стоимость работ составила 1,3 миллиарда рублей.



