В Аксае избрали нового главу администрации



В Аксайском городском поселении назначили нового главу. Как сообщили 18 января в администрации, им стал Александр Агрызков.



Шесть кандидатов участвовали в конкурсе на замещение должности главы администрации. Они 18 января прошли конкурсные испытания в виде профессионального тестирования и собеседования. Участники рассказали, какой они представляют концепцию развития Аксая на ближайшие годы.



В тестировании больше всего баллов набрали Александр Кузнецов и Александр Агрызков. Местные депутаты признали Агрызкова победителем.



Он стал главой поселения до 2021 года. Ранее он был замглавы администрации Аксая по вопросам ЖКХ. С июля 2017 года занимал должность замглавы по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.