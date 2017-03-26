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В Аксае гендиректор фирмы по подключению газа обманула потребителей на 1, 5 млн. руб.

В Аксае гендиректор фирмы по подключению газа обманула потребителей на 1, 5 млн. руб.

В Аксае гендиректор одной из городских фирм, заключая договоры по подключению бытового газа, присвоила более полутора миллионов рублей. Однако глава организации так и не выполнила свои обязательства перед потребителями. Жертвами мошенницы стали 14 горожан.

26 марта полицейские задержали злоумышленницу. Ей оказалась 57-летняя жительница Красного Сулина. В настоящее время в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
- Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.

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