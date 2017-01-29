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В аэропорту Ростова прошёл последний в его истории споттинг

В аэропорту Ростова прошёл последний в его истории споттинг

В Ростовском аэропорту, прослужившим более 90 лет, прошла последняя официальная съемка самолетов. Теперь подобные споттинги будут проходить в новом аэропорту «Платов».

Споттинг - вид увлечения, заключающийся в наблюдении за самолётами и ведении их учёта, чаще всего сопровождающийся фотосъемкой.

В аэропорту Ростова прошёл последний в его истории споттинг

Уходящая зима станет последней для донского аэроузла на этом месте. Уже в декабре наступившего года первых пассажиров встретит новый аэропорт «Платов».

Фотографы смогли увидеть и запечатлеть воздушные суда крупнейших авиаперевозчиков, с которыми сотрудничает ростовский аэропорт. Споттеры понаблюдали за обслуживанием самолетов с использованием технологии перевозки багажа и грузов в авиационных контейнерах, противообледенительной обработкой воздушных судов, работой снегоуборочной техники по зимнему содержанию аэродромных покрытий.

В аэропорту Ростова прошёл последний в его истории споттинг

На территории аэропорта участники мероприятия познакомились не только с самолетами, занимающимися перевозкой грузов и пассажиров, но и с летательными аппаратами различных ведомств. Так, в полной боевой готовности в донском аэропорту ждут своего вылета вертолеты и самолеты МЧС, таможни.

В аэропорту Ростова прошёл последний в его истории споттинг
Фото: Алексей Бойко

В аэропорту Ростова прошёл последний в его истории споттингВ аэропорту Ростова прошёл последний в его истории споттингВ аэропорту Ростова прошёл последний в его истории споттинг

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