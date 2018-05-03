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В аэропорт Платов из Ростова с 1 июня будут ходить большие автобусы

В аэропорт Платов из Ростова с 1 июня будут ходить большие автобусы
В новый аэропорт Платов из Ростова начнут ходить автобусы большой вместимости. Об этом сообщил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

Автобусы большой вместимости начнут курсировать не позднее 1 июня. Транспорт будет отходить от Главного автовокзала.
- Этот маршрут станет городским, - уточнил министр.

На линию планируется выпустить 12 единиц. Как сообщалось ранее, новые автобусы в Платов будут оборудованы кондиционерами и Wi-Fi.

Напомним, что сейчас в новый аэропорт можно добрать маршрутками, которые ходят от Привокзальной площади и старого автовокзала. Интервал движения составляет полчаса днём и час - ночью.

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