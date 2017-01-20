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В администрации Ростова назначен новый замглавы по экономике

В администрации Ростова назначен новый замглавы по экономике
Заместителем главы администрации Ростова по вопросам экономики назначен Дмитрий Чернышов. 36-летний кандидат экономических наук, уроженец города Батайска занял новую должность 20 января, сообщили в администрации города.

Дмитрий Владимирович окончил Ростовский государственный университет по специальности «Экономика». В 2007 году ему была присвоена ученая степень.

Трудовую карьеру Чернышов начал в 2002 году экспертом-консультантом Фонда инноваций и экономических технологий «Содействие-XXI ВЕК». С 2003 по 2004 годы работал в РГУ преподавателем кафедры экономики и менеджмента.

С 2006 по 2015 годы занимал должности в Пилотном центре государственных закупок Южного федерального университета: преподавателя, старшего преподавателя, доцента.

С 2004 года по январь 2017 года Дмитрий Чернышов руководил обществом с ограниченной ответственностью «Областной консалтинговый центр».

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