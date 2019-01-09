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В администрации Ростова назначен новый заместитель главы по строительству и архитектуре

В администрации Ростова назначен новый заместитель главы по строительству и архитектуре
В администрации Ростова произошли кадровые изменения. На должность заместителя главы по строительству и архитектуре назначен 37-летний Андрей Дикун. Об этом сообщили в мэрии 11 января.

До этого Андрей Дикун работал директором Департамента координации строительства и перспективного развития Ростова.

Новый заместитель окончил Донской юридический институт по специальности «Юриспруденция». В 2016 году стал выпускником ДГТУ по направлению «Экономика». Является кандидатом юридических наук.

С 2004-го по 2006 год работал юрисконсультом управления технологического транспорта территориально-производственного предприятия «Когалымнефтегаз» ООО «Лукойл Западная Сибирь». Следующие три года занимал должности в «Объединенной дирекции строящихся объектов г. Ростова-на-Дону».

С 2009-го по 2014 год работал главным специалистом юротдела, затем - заместителем директора в Департаменте координации строительства и перспективного развития Ростова.

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