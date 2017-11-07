В администрации Ростова назначен новый главный архитектор



В администрации Ростова произошли кадровые изменения. 8 ноября на должность главного архитектора города – директора Департамента архитектуры и градостроительства назначен 38-летний Роман Илюгин.



Новый главный архитектор в 2001 году окончил Ростовскую государственную академию архитектуры и искусства. Трудовую деятельность начал в том же году в ООО «Производственно-коммерческая фирма «Опыт», где проработал до 2007 года.



С 2007-го по 2009 год трудился в департаменте архитектуры и градостроительства в отделах информационного обеспечения градостроительной деятельности и центрального планировочного района.



С 2009-го по 2011 год замещал должность ведущего специалиста отдела архитектуры администрации Ленинского района. В 2011 году Роман Илюгин вернулся на работу в департамент архитектуры, где занял должность ведущего специалиста отдела центрального планировочного района.



До назначения главным архитектором, с октября 2011 года, был начальником отдела архитектуры – архитектором Ворошиловского района Ростова.