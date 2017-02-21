В 3,5 млн. руб. обойдется аренда автомобилей для уполномоченного по правам человека в Ростовской области





В 3,5 млн. руб. обойдется областному бюджету аренда трех иномарок для ростовского уполномоченного по правам человека. С апреля по декабрь 2017 года аппарат собирается арендовать автомобили с двигателем объемом два с половиной литра и мощностью как минимум в 200 лошадиных сил.



Аппарат уполномоченного по правам человека в Ростовской области ищет подрядчика, который предоставит ведомству автомобили, через сайт госзакупок. Деньги выделят из областного бюджета.



Подрядчик должен будет заниматься оформлением в ГИБДД документов на проезд и право стоянки у здания заказчика, аэропорта, вокзала. По условиям ведомства, исполнитель также должен содержать шоферов для нанятых автомобилей. В случае экстренного вызова автомобиль должен приехать к чиновнику в течение десяти минут.



Заявки на участие в розыгрыше тендера принимаются до 10 марта. Победителя назовут 13 марта.