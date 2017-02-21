Авторизация

Регистрация
  • USD 57.86
  • EUR 61.21
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

В 3,5 млн. руб. обойдется аренда автомобилей для уполномоченного по правам человека в Ростовской области

В 3,5 млн. руб. обойдется аренда автомобилей для уполномоченного по правам человека в Ростовской области

В 3,5 млн. руб. обойдется областному бюджету аренда трех иномарок для ростовского уполномоченного по правам человека. С апреля по декабрь 2017 года аппарат собирается арендовать автомобили с двигателем объемом два с половиной литра и мощностью как минимум в 200 лошадиных сил.

Аппарат уполномоченного по правам человека в Ростовской области ищет подрядчика, который предоставит ведомству автомобили, через сайт госзакупок. Деньги выделят из областного бюджета.

Подрядчик должен будет заниматься оформлением в ГИБДД документов на проезд и право стоянки у здания заказчика, аэропорта, вокзала. По условиям ведомства, исполнитель также должен содержать шоферов для нанятых автомобилей. В случае экстренного вызова автомобиль должен приехать к чиновнику в течение десяти минут.

Заявки на участие в розыгрыше тендера принимаются до 10 марта. Победителя назовут 13 марта.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!