В 2019 году в Ростовской области повысят взносы на капитальный ремонт



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В Ростовской области в 2019 году в очередной раз повысят взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом сообщил 2 ноября заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш.



Размер платы может увеличиться с 7,17 до 9 рублей. По словам Сергея Сидаш, это связано с постоянным увеличением числа домов, требующих капремонта. Кроме того, растёт количество домов, нуждающихся в ремонте кровли.

- Я уже поставил задачу министерству ЖКХ просчитать тариф. Предварительно он будет не более 9 рублей. Но мы пока только готовим предложения, и не факт, что они будут приняты. Если повышение состоится, то это будет уже в 2019 году, - добавил замгубернатора.



Напомним, в 2015 году, когда в Ростовской области заработала программа капремонта, взнос составлял 6,4 рубля за каждый квадратный метр. В 2016 году плату подняли до 7,17 рубля.



Программа по капитальному ремонту рассчитана на 35 лет. Всего в Ростовской области за это время планируется отремонтировать около 20 тысяч домов.