В 2019 году в Ростове начнут работать новые троллейбусы





В 2019 году на улицы Ростова выйдут новые троллейбусы. В планах городских властей - приобретение 30 единиц электротранспорта. Об этом сообщил директор департамента транспорта Сергей Саенко на заседании коллегии городской администрации.

- В настоящее время выполнен ремонт тяговых сетей троллейбусов на Большой Садовой от проспекта Сиверса до Театрального проспекта, - добавил Сергей Саенко.



Сергей Саенко также сообщил, что по программе развития городского транспорта на 2017-2022 годы, планируется увеличение количества автобусов большой вместимости и сокращение числа маршруток более чем на 50%. В 2017-2018 годах из областного и городского бюджетов на закупку 200 единиц пассажирских автобусов было направлено 2 млрд 253 млн рублей. В прошлом году городской парк пополнили 100 единиц новых автобусов, еще сто сейчас в процессе поставки.



К слову, до сих пор не решена судьба единственного в городе электробуса, который в ближайшие дни выйдет на улицы города.

- Сейчас мы обсуждаем, в каком режиме, на каком маршруте он будет работать, - рассказал директор департамента транспорта. - Есть два варианта. Первый – это регулярный городской маршрут, второй – это режим работы по экскурсионному маршруту, который будет охватывать город от площади Карла Маркса до ж/д вокзала.



После окончания работ по реконструкции улицы Станиславского на маршрут выйдут 30 новых низкопольных трамваев, которые были приобретены в 2016-2017 годах.