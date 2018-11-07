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В 2019 году будут проектировать Западный обход в Ростове

В 2019 году будут проектировать Западный обход в Ростове
В 2019 году будут проектировать Западный обход в Ростове. Планируется, что дорогу построят в четыре этапа. Разработку проекта первого участка проезжей части начнут в 2019 году. На этом этапе собираются соединить 9-й километр трассы Ростов – Таганрог с улицей Доватора. Протяженность автодороги составит более трех километров.

В 2020 году проектную документацию создадут еще по трем этапам строительства Западного обхода. Эти участки соединят улицу Доватора и Западный мост через реку Дон. Их длина будет составлять более 10 километров.

Отметим, запланированную длину Западного обхода могут изменить во время проектирования. Необходимую документацию нужно представить до 2021 года. 

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