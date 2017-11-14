В 2018 году в Ростове пройдёт турнир по футболу среди команд городов-побратимов



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В 2018 году в Ростове планируется проведение двух крупных спортивных мероприятий, которые ранее не проводились на территории города. Об этом стало известно во время заседания коллегии администрации Ростова.



На май следующего года запланирован «Кубок дружбы» среди команд городов-побратимов. Идея возникла во время посещения ростовской делегацией немецкого Дортмунда.

- Мы договорились об учреждении ежегодного турнира по футболу среди команд городов-побратимов и городов-партнеров, - сообщил начальник управления по физической культуре и спорту Ростова Денис Браславский. - Своё участие уже подтвердили восемь городов.



Как отметил глава администрации Ростова Виталий Кушнарев, к маю эта цифра, скорее всего, увеличится. Всего было направлено 19 приглашений.



Кроме того, по словам Дениса Браславского, сейчас ведутся переговоры по поводу проведения в Ростове в сентябре 2018 года финала всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч».

- Наша заявка уже направлена на рассмотрение, - добавил начальник управления. - Ранее донская столица принимала подобные финалы, однако в 2018 году мероприятие будет отличаться своей неординарностью и масштабностью.



Планируется, что на соревнование приедут порядка тысячи участников из 80 городов. Спортивное мероприятие финансируется за счет средств федерального бюджета.