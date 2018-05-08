В 2017 году губернатор Ростовской области заработал 6,3 млн рублей



Губернатор Ростовской области представил декларацию за 2017 год. Василий Голубев получил 6 391 165 рублей. Доход главы региона ниже, чем заработок жены, почти в восемь раз. Его супруга Ольга получила 48 087 737 рублей.



В декларации указано, что в собственности губернатора находятся два жилых дома площадью 358 и 120 кв. м и земельный участок площадью 1 670 кв. м. Личной машины у Голубева нет.



Двумя земельными участками площадью 5 220 и 2 460 кв. м и 1/2 участка площадью более 10 тысяч кв. м владеет Ольга Голубева. Плюс у нее есть дома площадью 544, 158 и 17 квадратных метров. В ее распоряжении - по половине двух нежилых зданий площадью 6 276 и 105 квадратных метров. Первая леди является собственницей иномарки «Ауди Q5».



Домом площадью 477 квадратных метров супруги владеют в равных долях.



Напомним, что в 2016 году заработок губернатора составил 6,9 миллиона. Его жена получила 63,7 миллиона.