Уже в следующем году в Пролетарском районе откроется новая школа



В Пролетарском районе новая школа откроет двери для учащихся 1 сентября грядущего года.



Губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава городской администрации Виталий Кушнарёв побывали на месте строительства учебного заведения в микрорайоне «Красный Аксай». Школу построят в короткие сроки — через 11 месяцев она уже начнёт работать.



Об этом рассказал гендиректор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов во время презентации. Компания занимается возведением микрорайона и, соответственно, всех социально значимых объектов на его территории.



- В середине октября «ЮгСтройИнвест» приступил к строительству школы в «Красном Аксае». Все работы идут по плану, в нескольких узлах мы даже опережаем график, - заметил Юрий Иванов. - Сейчас выполняются работы по устройству подпорных стен, разработке котлованов и прокладке наружных сетей коммуникаций.



Школа рассчитана на 1 100 учеников. Она будет оснащена передовыми технологиями и отвечать всем образовательным стандартам. По проекту здание представит собой четыре блока разной этажности. Соединены они будут переходными коридорами и большой галереей.



Во дворе расположатся стадион для занятий лёгкой атлетикой, круговая беговая дорожка и различные игровые площадки.

Василий Голубев одобрил качество и скорость строительства школы. Глава региона пообещал, что в августе 2019 года, перед началом занятий, вернётся, чтобы полюбоваться уже готовым зданием. Застройщик обещает сдать объект досрочно, чтобы к 1 сентября школа уже была готова встречать учащихся.





Губернатор вспомнил детский сад «Журавлик», построенный компанией «ЮгСтройИнвест». Василий Голубев отметил, что это — наглядный пример того, как нужно строить заведения для детей. Он уверен в том, что новая школа не уступит детсаду в комфортности и современности.

- Мы же с вами строим новый Ростов, значит, всё здесь должно быть максимально высокого качества.



На сегодняшний день «ЮгСтройИнвест» построил уже девять детских садов и две школы в Ростове, Ставрополе и Краснодаре. На этом компания не останавливается. Сейчас идёт возведение ещё двух садов и двух школ. Также в планах есть создание ещё одного дошкольного образовательного учреждения в «Красном Аксае».