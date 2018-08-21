Утвердили ростовский проект современного микрорайона у Александровской рощи





Подвели итоги публичных слушаний по планировке земли на улице Вересаева Пролетарского района Ростова. По данным официального портала городской администрации, комиссия утвердила планировку микрорайона.



Напомним, публичные слушания по проекту застройки этого участка прошли в первых числах августа. На площади в 36 гектаров у Александровской рощи компания-инвестор построит микрорайон. В нем будет присутствовать вся необходимая инфраструктура: школа, поликлиника, пункт скорой помощи, детские сады и физкультурно-оздоровительный центр с бассейном. Реализация проекта должна помочь в развитии южной части города, а также обеспечить рынок труда новыми рабочими местами.



Микрорайон спроектирован с высокими требованиями комфортного жилья из расчета 40 квадратных метров на человека. Это значит, что при строительстве применяются высококачественные стройматериалы, хорошие планировочные решения. Также высокие требования к комфорту означают, что в шаговой доступности находится развитая социальная инфраструктура.



Так, проект планировки на улице Вересаева предусматривает строительство двух детских садов, способных принять 600 детей, а также школа на 1434 ученика. Реализация проекта даст району поликлинику с детским и взрослым отделениями, рассчитанными на 300 посещений в смену. Кроме того, в лечебном учреждении будет работать станция скорой помощи.

Также невозможно создать комфортное жилое пространство, соответствующее высоким требованиям, без общего благоустройства. В микрорайоне появится центральная пешеходная зона, где будут удобные лавочки, стильные инсталляции, красивые клумбы, фонари. Главным украшением зоны отдыха станет фонтан. Для автолюбителей разработана органичная система парковок, рассчитанная на 4700 машин.



Проектом предусмотрены и места для занятий спортом – воркаут-площадка, роллердром, многофункциональная спортивная площадка. Любители активного образа жизни, несомненно, порадует строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. На территории микрорайона будет благоустроено 11,18 га зеленых зон. Все вышеперечисленные требования соответствуют представленной в документации по планировке территории застройки.



Проект нового микрорайон появился в рамках реализации закона о помощи обманутым дольщикам Дона. Этот закон был принят областным Заксобранием. Он предусматривает выделение 5% от общей площади возведенного жилья людям, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. Уже до конца этого, 2018, года около 700 человек заключат договора долевого участия на новые квартиры.