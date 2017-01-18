Устроивший в Ростове массовое ДТП священник удалил свою страницу из соцсети



Устроивший в Ростове массовое ДТП иерей Благовещенского греческого храма 25-летний Димитрий Кивилиди удалил свою страницу в соцсети. По всей видимости, священник не выдержал повышенного внимания к своей персоне.



На страничке иерея было много личных фотографий и даже номер мобильного телефона. Однако после аварии Кивилиди сначала не брал трубку, потом сбрасывал звонки, а позже и вовсе выключил телефон.



Напомним, массовое ДТП произошло ночью 17 января в переулке Халтуринском. Священнослужитель за рулем «Митсубиси ASX» врезался в ехавший впереди «ВАЗ-21099», после чего обе машины отбросило на припаркованные автомобили. В итоге повреждения той или иной степени получили 7 автомобилей. Кроме того, пострадали пассажиры иномарки, которой управлял священник, женщина и 8-летний мальчик.



Как выяснилось, клирик находился в состоянии опьянения. После ДТП он несколько раз пытался покинуть место происшествия, но его задержали очевидцы аварии.



Как ранее сообщил пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий своим указом запретил Димитрия Кивилиди в священнослужении с формулировкой «за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения». Решение о его дальнейшей судьбе будет принимать церковный суд.