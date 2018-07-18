Установлена личность женщины, чье мумифицированное тело нашли в поле в Ростовской области



Личность женщины, чьё мумифицированное тело нашли в Ростовской области, установлена. Её оказалась жительница поселка Гигант Сальского района Елена В.



Женщина вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем, кроме того у неё были проблемы с психикой, сообщает DonDay.ru.



Елена пропала в конце июня. Она поругалась со своим гражданским супругом и отправилась пешком к сыну в соседнее село. Мужчина не стал её останавливать, решив, что будет лучше, если супруга недолго поживёт у сына. Через несколько дней он решил проведать её и пришел домой к молодому человеку. Однако сын заявил, что мать к нему не приходила.



Обращаться в полицию родственники не стали, понадеявшись, что вскоре Елена сама вернётся домой.



Через полторы недели после пропажи, 3 июля, тело женщины нашли комбайнеры во время уборки урожая в поле недалеко от хутора Партизан. Из-за жары труп уже начало разлагаться, поэтому его не сразу опознали. Позже стало известно, что погибшая – пропавшая жительница Сальского района.



Причину смерти женщины установит экспертиза.