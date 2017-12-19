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Устал ждать: ростовчанин устроил экстремальную езду на санках в центре города

Устал ждать: ростовчанин устроил экстремальную езду на санках в центре города

Вечером 20 декабря двое любителей экстрима устроили настоящую санную езду на Театральной площади. Несмотря на отсутствие снега, мужчина привязал санки к багажнику ВАЗа и стал кататься по дороге. Очевидцы снимали действие на видео и подбадривали криками. От соприкосновения железа с асфальтом искры летели во все стороны.



Несмотря на то, что скорость автомобиля была невысокой, такое катание опасно для жизни. Пассажир мог легко упасть с саней и попасть под колёса машины.

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