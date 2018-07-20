Уроженка Калиниграда разыскивает на Дону отца, бесследно исчезнувшего 5 лет назад





Жительница Калининграда разыскивает своего отца в Ростовской области. Девушка сообщила, что около пяти лет назад ее отец пропал при загадочных обстоятельствах. Дочь Геннадия Кристина Баскакова рассказала историю странного исчезновения 49-летнего отца порталу DonDay.ru.



Геннадий Славинский работал в воинской части. Вечером 22 декабря 2013 года подполковник направлялся в один из загородных ресторанов на рабочий корпоратив.

Мужчина заранее попросил своего друга забрать его из заведения после праздничного мероприятия. Дочь видела своего отца в семь вечера, когда он вышел из дома.



Как рассказала Кристина, около полуночи она позвонила отцу, чтобы узнать, все ли у него в порядке. Но на первый звонок никто не ответил, что заставило девушку волноваться. После трубку взял кто-то из коллег мужчины и сообщил, что Геннадий покинул заведение, а телефон просто оставил в ресторане.

- Сослуживцы папы начали его везде искать. Они решили, что он уже встретился со своим другом Виталием, с которым собирался ехать домой, - рассказала Кристина.



Коллеги позвонили другу офицера, который должен был забрать мужчину домой. Однако рядом с приятелем его тоже оказалось. Обеспокоенный Виталий сразу же связался по телефону с Кристиной и сообщил о пропавшем отце. Вместе с женой подполковника они отправились на поиски Геннадия Славинского. Однако все попытки найти его успехом не увенчались.



На следующий день с поиском девушке помогали волонтеры, а затем подключилась полиция. Но и их действия результатов не приносили. Единственной зацепкой в таинственном исчезновении мужчины стала страница подполковника в социальной сети. Через несколько дней после случившегося дочь обнаружила, что отец онлайн. Девушка сразу же написала Геннадию, но ответа не последовало.



Полиция пыталась выяснить местоположение устройства, с которого мужчина заходил на сайт. Но результат только запутал дело — странный IP-адрес принадлежал какому-то пользователю из Западной Европы. Следующие две недели кто-то заходил в аккаунт офицера. Затем активность внезапно прекратилась — никакого другого следа мужчина не оставил. 49-летний житель Калининграда будто испарился.



За несколько лет о судьбе Геннадия ничего известно не было вообще — семья не теряла надежду найти родного человека. Четыре года спустя родственники обратились к экстрасенсу, чтобы найти ответ на вопрос: «Куда пропал глава семейства?». Ясновидица рассказала, что Геннадий может находиться в Таганроге. По ее словам, офицер потерял память и даже не помнит своего настоящего имени.



Кристина решила, что это может оказаться правдой. Она связалась со своей знакомой, которая как раз живет в Таганроге. Девушка рассказала ей о случившемся. Та распространила информацию о поиске мужчины среди знакомых и в соцсетях.

- Мы не оставляем попыток найти хоть какие-то сведения о папе, - поделилась дочь пропавшего. - Проверяем каждый вариант и надеемся на чудо.



Как отметила Кристина, ростом мужчина 170 сантиметров, он плотного телосложения. У него карие глаза, волос на голове нет. В день исчезновения пропавший надел рубашку, темные брюки, серое пальто, кепку и шарф.



Всем, кто видел Геннадия Ивановича Славинского или что-то знает о его судьбе, просьба позвонить по номеру: 8 911 485 50 97.