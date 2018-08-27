Уроженец Новочеркасска назначен начальником полиции Дагестана



Уроженец Ростовской области назначен начальником полиции в Дагестане. Соответствующий указ 28 августа подписал президент России.



Согласно приказу, экс-заместителя министра МВД Северной Осетии Дмитрия Гутырю назначили заместителем министра внутренних дел Дагестана – начальником полиции.



Дмитрий Васильевич родом из Новочеркасска. Долгое время он работал в отделе по борьбе с экономическими преступлениями УВД в городе Новочеркасске. После этого продолжил службу в главном управлении, возглавляя оперативно-розыскную часть при ГУВД Ростовской области. До новой должности был заместителем министра МВД Северной Осетии.



Кроме того, президент освободил от должности заместителя начальника ГУ МВД России по Ростовской области Сергея Широкова. Теперь он будет занимать тот же пост, только в Кемеровской области.