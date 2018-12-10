Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Уроженца Миллерово Дениса Глушакова обвиняют в угрозах убить жену

Уроженца Миллерово Дениса Глушакова обвиняют в угрозах убить жену
Супруга капитана ПФК «Спартак» заявила в полицию, что муж грозился убить её. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Развод Дарьи и Дениса Глушаковых и так проходит негладко, теперь же у футболиста могут начаться серьёзные проблемы. По словам супруги, он отказался платить алименты и заявил, что Дарью «легче убить», потому что так «будет дешевле». Девушка утверждает, что у неё имеется аудиозапись, на которой слышны угрозы мужа.

Глушаковы решили разводиться после того, как обвинили друг друга в изменах. У Дениса заморозили счета. Когда арест с имущества был снят, он якобы перевёл со счета Дарьи 300 миллионов рублей. Затем он обвинил её в мошенничестве.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.