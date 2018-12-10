Уроженца Миллерово Дениса Глушакова обвиняют в угрозах убить жену



Супруга капитана ПФК «Спартак» заявила в полицию, что муж грозился убить её. Об этом сообщает «Московский комсомолец».



Развод Дарьи и Дениса Глушаковых и так проходит негладко, теперь же у футболиста могут начаться серьёзные проблемы. По словам супруги, он отказался платить алименты и заявил, что Дарью «легче убить», потому что так «будет дешевле». Девушка утверждает, что у неё имеется аудиозапись, на которой слышны угрозы мужа.



Глушаковы решили разводиться после того, как обвинили друг друга в изменах. У Дениса заморозили счета. Когда арест с имущества был снят, он якобы перевёл со счета Дарьи 300 миллионов рублей. Затем он обвинил её в мошенничестве.