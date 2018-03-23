Ураган и град обрушатся на Ростов в 2018 году



Специалисты Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия» перечислили регионы, которые пострадают от стихийных ударов в 2018 году.



Так, ураганы наиболее вероятны в семи федеральных округах и 30 регионах России. При этом в зонах воздействия окажутся около 60% населения страны. Южный федеральный округ — не исключение. Стихия настигнет Крым, Адыгею, Краснодарский край и Ростовскую область.



Синоптики центра пока не называют точные даты стихийных бедствий. Однако они предсказывают, что ураганы повлекут за собой серьезные последствия, такие как обрыв линий электропередачи, повреждение зданий и сооружений, повал деревьев и другие ЧП.



Напомним, что последний серьезный стихийный удар по Ростову был зафиксирован в 2014 году. Тогда из-за шквалистого ветра в городе упало более 400 деревьев, без света остались 84 тысячи жителей.