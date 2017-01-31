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Управление здравоохранения Ростова проводит служебную проверку по факту смерти 5-летней девочки

Управление здравоохранения Ростова проводит служебную проверку по факту смерти 5-летней девочки

Управления здравоохранения Ростова начало служебную проверку по факту смерти 5-летней девочки.

Как сообщалось ранее, малышка скончалась 29 января у себя дома. Накануне ей была проведена операция по удалению аденоидов.
- В соответствии с медицинской документацией 24 января ребенку было проведено плановое оперативное лечение с учетом имеющихся показаний, - рассказали в городском управлении здравоохранения. - Состояние ребенка в послеоперационном периоде было стабильным, что позволило выписать его на амбулаторное лечение. 29 января у девочки дома возникло кровотечение из верхних дыхательных путей. Прибывшие бригады скорой помощи, в том числе реанимационная, констатировали смерть ребенка. Причина смерти будет установлена после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, трагедия произошла в Октябрьском районе Ростова. Предположительной причиной смерти ребенка стала аспирация вследствие кровотечения из носоглотки - проникание в дыхательные пути, при вдохе, посторонних материалов.

Следственный отдел по Октябрьскому району Ростова проводит доследственную проверку по факту смерти девочки.

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