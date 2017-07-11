«Управдом» продолжит федеральный мониторинг проблем в сфере ЖКХ





6 июля состоялось первое заседание общественного совета федерального проекта партии «Единая Россия» «Управдом». В состав совета вошли представители экспертного сообщества в сфере ЖКХ со всей страны. Участники заседания приоритетной задачей в 2017 году назвали совершенствование законодательства в сфере жилищного хозяйства.

- Основную задачу, которую поставил перед нами председатель федерального Общественного совета,член Высшего совета партии «Единая Россия», губернатор Ростовской области Василий Голубев и координатор проекта «Управдом», заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев – всестороннее содействие диалогу жильцов, управляющих компаний и общественных организаций, - отметил председатель регионального Общественного совета партийного проекта «Управдом» Игорь Смычок. - Кроме того, запланировано продолжить практику федеральных мониторингов по проблемам ЖКХ.



Ближайший мониторинг запустят в июле. Проверке «Управдом» подвергнет «пустые» управляющие компании, которые не ведут работу при наличии регистрации и лицензии.

А в сентябре запустят проверку нормативной базы по выплате компенсаций малоимущим гражданам по оплате капитального ремонта.

- Дополнительно будет запущен федеральный мониторинг установки общедомовых узлов учета, - добавил Игорь Смычок.



Партийный проект «Единой России» «Управдом» рассчитан до 2022 года. Отметим, что два крупных мониторинга в Ростовской области были проведены «Управдомом» еще в апреле этого года. Проверили нормативы общедомовых нужд и организацию и деятельность Советов многоквартирных домов. В обоих случаях область показала хорошие результаты: наш регион вошел в рейтинг с низкими тарифами ОДН, а работа Советов многоквартирных домов была признана лучшей в стране.