Упавшая на проспекте Стачки в Ростове акация перекрыла проезжую часть и оборвала провода
Упавшая на проспекте Стачки в Ростове акация перекрыла проезжую часть и оборвала провода. Происшествие случилось утром 9 марта примерно в 300 метрах от остановки Переходной мост.
Вероятно, дерево могло упасть из-за порывов ветра и небольшого обледенения, которое ослабило ствол.
Дерево лежит на проспекте Стачки, полностью закрыв полосу для проезда общественного транспорта и слегка попав на соседнюю полосу. Так, оборванными оказались провода. Скорее всего, часть близлежащих домов осталась без электричества.