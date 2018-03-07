Авторизация

Регистрация


  • USD 0.00
  • EUR 0.00
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Упавшая на проспекте Стачки в Ростове акация перекрыла проезжую часть и оборвала провода

Упавшая на проспекте Стачки в Ростове акация перекрыла проезжую часть и оборвала провода
Упавшая на проспекте Стачки в Ростове акация перекрыла проезжую часть и оборвала провода. Происшествие случилось утром 9 марта примерно в 300 метрах от остановки Переходной мост.

Вероятно, дерево могло упасть из-за порывов ветра и небольшого обледенения, которое ослабило ствол.

Дерево лежит на проспекте Стачки, полностью закрыв полосу для проезда общественного транспорта и слегка попав на соседнюю полосу. Так, оборванными оказались провода. Скорее всего, часть близлежащих домов осталась без электричества.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.