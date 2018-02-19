Уникальную находку сделали поисковики на Миус-фронте



В Ростовской области во время работ на Миус-фронте поисковики сделали уникальную находку.



На позициях Красной армии был обнаружен немецкий агитационный снаряд.

- Вражеские солдаты, ведя обстрел укреплений войск южного фронта, использовали не только мины и снаряды, начиненные взрывчаткой, но и боеприпасы, которые содержали внутри агитационные листовки с призывами сдаваться в плен, - рассказали в поисковом отряде «Миус-фронт».







Советские солдаты же, по словам специалистов, использовали эти листовки для изготовления самокруток. Найденный боеприпас по какой-то причине не разорвался, и внутри него сохранились сотни немецких листовок на русском языке. Немецкая пропаганда призывала солдат и офицеров южного фронта бросать оружие и переходить на сторону врага.



Находка найдет своем место в будущем музее Миус-фронта. Специалисты отмечают, что подобные информационные атаки редко имели своё действие - случаев массового перехода на сторону врага на Миус-фронте было небольшое количество.



