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Уникальную находку сделали поисковики на Миус-фронте

Уникальную находку сделали поисковики на Миус-фронте
В Ростовской области во время работ на Миус-фронте поисковики сделали уникальную находку.

На позициях Красной армии был обнаружен немецкий агитационный снаряд.
- Вражеские солдаты, ведя обстрел укреплений войск южного фронта, использовали не только мины и снаряды, начиненные взрывчаткой, но и боеприпасы, которые содержали внутри агитационные листовки с призывами сдаваться в плен, - рассказали в поисковом отряде «Миус-фронт».

Уникальную находку сделали поисковики на Миус-фронте

Советские солдаты же, по словам специалистов, использовали эти листовки для изготовления самокруток. Найденный боеприпас по какой-то причине не разорвался, и внутри него сохранились сотни немецких листовок на русском языке. Немецкая пропаганда призывала солдат и офицеров южного фронта бросать оружие и переходить на сторону врага.

Находка найдет своем место в будущем музее Миус-фронта. Специалисты отмечают, что подобные информационные атаки редко имели своё действие - случаев массового перехода на сторону врага на Миус-фронте было небольшое количество.

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