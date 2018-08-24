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Уникальную икону более чем за миллион рублей продаёт жительница Ростовской области

Уникальную икону более чем за миллион рублей продаёт жительница Ростовской области
В Ростовской области на продажу выставлена уникальная икона. Её владелица – жительница Сальска, рассказывает, что у святыни внушительные размеры. Длинна составляет 90 сантиметров, ширина – 65 сантиметров и толщина – 5 сантиметров.

По словам хозяйки иконы с изображением Иисуса Христа, она была освящена архиепископом Феофаном в Ставрополе. Дончанка получила ценный предмет по наследству.

Женщина подчёркивает, что второй такой иконы не существует.

Согласно объявлению на популярном сайте, хозяйка готова расстаться с реликвией за сумму 1 миллион 150 тысяч рублей.

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