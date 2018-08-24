Уникальную икону более чем за миллион рублей продаёт жительница Ростовской области



В Ростовской области на продажу выставлена уникальная икона. Её владелица – жительница Сальска, рассказывает, что у святыни внушительные размеры. Длинна составляет 90 сантиметров, ширина – 65 сантиметров и толщина – 5 сантиметров.



По словам хозяйки иконы с изображением Иисуса Христа, она была освящена архиепископом Феофаном в Ставрополе. Дончанка получила ценный предмет по наследству.



Женщина подчёркивает, что второй такой иконы не существует.



Согласно объявлению на популярном сайте, хозяйка готова расстаться с реликвией за сумму 1 миллион 150 тысяч рублей.