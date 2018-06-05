Умер депутат Заксобрания Ростовской области Владимир Катальников



6 июня ушел из жизни депутат Заксобрания Ростовской области Владимир Катальников. О смерти донского парламентария сообщил председатель Законодательного собрания Александр Ищенко.



Пока не указывается, от чего скончался Катальников. Александр Ищенко выразил слова соболезнования семье депутата и написал о нем трогательный пост на своей странице в социальной сети.



«В Донском парламенте он возглавлял комитет по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству. На заседаниях его комитета всегда было жарко, потому что Катальников убеждал, отстаивал, бился за любую возможность оказать дополнительную помощь людям», - отметил председатель ЗС.



Владимир Дмитриевич родился 20 июля 1951 года на станции Мамлютка Мамлютского района (Казахская ССР, Северо-Казахстанская обл.).

Окончил Московский государственный горный институт (специальность «Горный инженер»), Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (специальность «Менеджер государственного муниципального управления»). Трижды избирался в Государственную Думу, дважды – в Заксобрание Ростовской области.