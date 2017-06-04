Украинское судно «Генерал Ватутин» вышло из Керченского пролива и направилось в сторону Ростова





Украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» вышел из Керченского пролива и направился в сторону Ростова.



Как стало известно Rostov.ru, судно прошло пограничный контроль. Пограничники, которые подошли к кораблю на пограничном сторожевом катере, не нашли никаких нарушений. Несмотря на то, что капитан корабля заранее не уведомил о пересечении госграницы, после проверки всех документов лайнеру позволили продолжить движение.



По информации источника, на судне нет пассажиров, только 18 членов экипажа, среди них пять россиян и 13 граждан Украины. По предварительным данным, причиной резкой смены курса судна стал спор между судовладельцами. Ранее корабль принадлежал молдавской компании, а позже был перепродан киприотской фирме.



Напомним, украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» 1 июня вышел из Киева и направился в Одессу. Но из Херсона корабль двинулся сразу в Измаил, после чего совершил переход в Вилково и взял курс на Крым. 5 июня корабль переночевал у южного берега полуострова, после чего взял курс на Ростов.