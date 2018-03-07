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Украинский националист Дмитрий Ярош намерен захватить Ростовскую область, Краснодарский край и Воронеж

Украинский националист Дмитрий Ярош намерен захватить Ростовскую область, Краснодарский край и Воронеж
Экс-глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош планирует захватить Ростовскую область, Краснодарский край и Воронеж. Об этом украинский националист заявил в интервью телеканалу ZIK.

Политик рассказал, что после «зачистки» в Донбассе и возращения Крыма под власть Киева, руководство Украины планирует забрать и часть российских территорий.

Дмитрий Ярош является заместителем главы Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины и действующим депутатом Верховной рады и советником главнокомандующего вооруженных сил страны. Ранее был лидером неформальной правоэкстремистской группировки «Правый сектор».

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