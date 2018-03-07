Украинский националист Дмитрий Ярош намерен захватить Ростовскую область, Краснодарский край и Воронеж



Экс-глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош планирует захватить Ростовскую область, Краснодарский край и Воронеж. Об этом украинский националист заявил в интервью телеканалу ZIK.



Политик рассказал, что после «зачистки» в Донбассе и возращения Крыма под власть Киева, руководство Украины планирует забрать и часть российских территорий.



Дмитрий Ярош является заместителем главы Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины и действующим депутатом Верховной рады и советником главнокомандующего вооруженных сил страны. Ранее был лидером неформальной правоэкстремистской группировки «Правый сектор».