Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Украинский эксперт: война на Донбассе может перерасти в оборону Ростова

Украинский эксперт: война на Донбассе может перерасти в оборону Ростова
Украинский историк Сергей Климовский в своей аналитической статье заявил, что наступление на Юго-Востоке страны может перерасти к обороне Ростова.

Публицист считает, что Россия ищет повод начать военные действия, но российские военные якобы не уверены в боеготовности собственной армии. В это же время, украинские вооруженные силы, по мнению автора, готовы в случае наступления перейти границу и двинуться на Ростов.
«Маленькое успешное наступление под Донецком может перерасти в оборону Ростова»– считает Климовский.

Статья учёного опубликована на известном сетевом ресурсе «Обозреватель».

Добавим, что новое обострение отношений между Россией и Украины произошло после спорных ситуаций в Азовском море. В конце декабря вооружённые силы Украины начали перебрасывать в район Азовского и Черного морей десантно-штурмовые части.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.