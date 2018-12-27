Украинский эксперт: война на Донбассе может перерасти в оборону Ростова



Украинский историк Сергей Климовский в своей аналитической статье заявил, что наступление на Юго-Востоке страны может перерасти к обороне Ростова.



Публицист считает, что Россия ищет повод начать военные действия, но российские военные якобы не уверены в боеготовности собственной армии. В это же время, украинские вооруженные силы, по мнению автора, готовы в случае наступления перейти границу и двинуться на Ростов.

«Маленькое успешное наступление под Донецком может перерасти в оборону Ростова»– считает Климовский.



Статья учёного опубликована на известном сетевом ресурсе «Обозреватель».



Добавим, что новое обострение отношений между Россией и Украины произошло после спорных ситуаций в Азовском море. В конце декабря вооружённые силы Украины начали перебрасывать в район Азовского и Черного морей десантно-штурмовые части.