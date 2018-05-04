Украинские военные собираются провести соцопрос в Ростовской области



Мнение жителей Ростовской области хотят узнать украинские военные. Центр информационно-психологических операций № 72 Вооруженных сил Украины на сайте госзакупок ищет организацию, которая проведет исследование. На это могут потратить до 1,6 миллиона гривен, или 3,8 миллиона рублей.



В техническом задании отмечается, что социологам нужно выяснить у респондентов Южного федерального округа их мнение о действующей российской власти. Помимо этого, у обитателей южных регионов нужно узнать, готовы ли они выйти на акции протеста. Заказчику нужно также предоставить сведения о доходах респондентов.



Плюс ко всему аналитикам нужно сформировать 20 фокус-групповых дискуссий и провести две тысячи интервью в доме респондента лицом к лицу. Работать исследователи будут в Ростовской области, Адыгее, Крыму и Калмыкии.



При анализе необходимо использовать самые эффективные информационные каналы по работе с разными группами россиян. Их составят в соответствии с полом, возрастом и другими характеристиками респондентов.