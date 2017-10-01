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Украинец пытался перевезти через границу в Ростовской области 10 килограммов марихуаны на лодке

Украинец пытался перевезти через границу в Ростовской области 10 килограммов марихуаны на лодке

На границе в Ростовской области пограничники задержали гражданина Украины с крупной партией наркотиков.

Контрабандист пытался пересечь границу в станице Митякинской Тарасовского района. Мужчина на надувной лодке по реке Северский Донец перевозил три пакета марихуаны весом более 10 килограммов.
- Изъятое количество наркотиков считается крупной партией, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области. - За контрабанду наркотических средств наркокурьеру грозит лишение свободы до 20 лет и выплата штрафа до 1 миллиона рублей.

В отношении злоумышленника также проводится проверка по статьям «Незаконное пересечение государственной границы», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

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