Украинец пытался перевезти через границу в Ростовской области 10 килограммов марихуаны на лодке





На границе в Ростовской области пограничники задержали гражданина Украины с крупной партией наркотиков.



Контрабандист пытался пересечь границу в станице Митякинской Тарасовского района. Мужчина на надувной лодке по реке Северский Донец перевозил три пакета марихуаны весом более 10 килограммов.

- Изъятое количество наркотиков считается крупной партией, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области. - За контрабанду наркотических средств наркокурьеру грозит лишение свободы до 20 лет и выплата штрафа до 1 миллиона рублей.



В отношении злоумышленника также проводится проверка по статьям «Незаконное пересечение государственной границы», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».