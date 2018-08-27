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Украина собирается увеличить группировку Военно-морских сил в Азовском море

Украина собирается увеличить группировку Военно-морских сил в Азовском море

Украина заявила о готовности усилить присутствие формирований Военно-морских сил в акватории Азовского моря.

По словам представителя ведомства, в ближайшее время в акватории пограничного моря будет увеличена численность кораблей и морской пехоты. Кроме того, украинская сторона собирается провести мероприятия по обороне побережья.

Такие меры, считают в ВМС, позволят защитить рубежи и осуществлять мирную производственную деятельность в акватории Азовского моря.

Напомним, что ситуация между Россией и Украиной обострилась после захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд» в марте 2018 года. На борту корабля находились 10 членов экипажа. Только двоих моряков удалось вернуть домой. Остальных продолжают удерживать на территории сопредельного государства.

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