Украина собирается увеличить группировку Военно-морских сил в Азовском море





Украина заявила о готовности усилить присутствие формирований Военно-морских сил в акватории Азовского моря.



По словам представителя ведомства, в ближайшее время в акватории пограничного моря будет увеличена численность кораблей и морской пехоты. Кроме того, украинская сторона собирается провести мероприятия по обороне побережья.



Такие меры, считают в ВМС, позволят защитить рубежи и осуществлять мирную производственную деятельность в акватории Азовского моря.



Напомним, что ситуация между Россией и Украиной обострилась после захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд» в марте 2018 года. На борту корабля находились 10 членов экипажа. Только двоих моряков удалось вернуть домой. Остальных продолжают удерживать на территории сопредельного государства.