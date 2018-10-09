Авторизация

Регистрация


  • USD 66.77
  • EUR 77.08
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Украина готовит провокацию против России в Азовском море

Украина готовит провокацию против России в Азовском море
Украина готовит провокацию против России в Азовском море. Об этом сообщает «РИА Новости».

11 октября сотрудники государственной пограничной службы Украины планируют организовать на судне выход в Азовское море из Мариуполя. На корабле будут присутствовать украинские журналисты.

Сотрудники СМИ проведут съемки, чтобы выпустить видеорепортажи о якобы агрессивных действиях пограничников ФСБ России в отношении украинских гражданских судов. Также сотрудников российской погранслужбы хотят обвинить в блокаде морских портов Украины в Азовском море.

Отметим, в начале сентября киевские власти планировали побороться с Россией за присутствие в Азовском море. Об этом сообщал глава украинского МИДа Павел Климкин. 23 сентября стало известно, что суда ВМС Украины «Донбасс» и «Корец» прошли под аркой Крымского моста и направляются в Азовское море.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.