Украина готовит провокацию против России в Азовском море



Украина готовит провокацию против России в Азовском море. Об этом сообщает «РИА Новости».



11 октября сотрудники государственной пограничной службы Украины планируют организовать на судне выход в Азовское море из Мариуполя. На корабле будут присутствовать украинские журналисты.



Сотрудники СМИ проведут съемки, чтобы выпустить видеорепортажи о якобы агрессивных действиях пограничников ФСБ России в отношении украинских гражданских судов. Также сотрудников российской погранслужбы хотят обвинить в блокаде морских портов Украины в Азовском море.



Отметим, в начале сентября киевские власти планировали побороться с Россией за присутствие в Азовском море. Об этом сообщал глава украинского МИДа Павел Климкин. 23 сентября стало известно, что суда ВМС Украины «Донбасс» и «Корец» прошли под аркой Крымского моста и направляются в Азовское море.