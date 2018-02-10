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Ухудшение видимости из-за непогоды ожидается в Ростовской области

Ухудшение видимости из-за непогоды ожидается в Ростовской области
Ухудшение видимости из-за непогоды ожидается в Ростовской области. В связи со сложными метеоусловиями сотрудники ГИБДД призывают водителей быть осторожными на дорогах.

В связи с изменением погодных условий 12 и 13 февраля значительно ухудшится ситуация на дорогах. Автоинспекторы рекомендуют участникам движения увеличить дистанцию с едущими впереди машинами и выбирать безопасную скорость движения. С особым вниманием следует отнестись к пожилым людям, так как они хуже ориентируются в дорожной обстановке.

Пешеходам рекомендуют не выходить на дорогу в неустановленном месте, а во время ожидания общественного транспорта на остановке стоять как можно дальше от проезжей части.

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