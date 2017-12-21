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Ухудшение погоды в ближайшие дни ожидается на Дону

Ухудшение погоды в ближайшие дни ожидается на Дону
Фото: Gorod.lv

В Ростовской области, по данным Гидрометцентра, в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды.

По прогнозу синоптиков, 24-25 декабря на Дону ожидается усиление ветра с порывами до 17-22 м/с, в юго-западных районах - до 26 м/с. Сильный ветер будет сопровождаться снегом и мокрым снегом с дождём.
- Местами по северу области - метель, на дорогах - гололедица, - сообщили в управлении ГО и ЧС Ростова.

В связи с ухудшением погоды возможны нарушения электроснабжения, повреждения крыш, повалы деревьев и слабозакрепленных конструкций. Непогода также может привести к увеличению числа ДТП и транспортным заторам.

Спасатели просят ростовчан и жителей области убрать с открытых балконов вещи, которые могут быть подхвачены ветром, во время перебоев электроэнергии отключить электроприборы. Родителям рекомендуют заранее забрать детей из школ и секций.

В экстренных ситуациях следует звонить по номеру: 112.

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