Ухудшение погоды ожидается в Ростовской области





В Ростовской области в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды.



С 31 октября по 1-2 ноября на Дону прогнозируются сильные дожди, местами с мокрым снегом. Осадки будут сочетаться с шквалистым ветром 15-20 м/с. В Приазовье порывы ветра будут достигать 23-28 м/с.



В связи с этим есть вероятность нарушения электроснабжения, повреждения крыш домов и остекления зданий, повалов деревьев и слабозакрепленных конструкций.



Кроме этого, в Приазовье из-за действия сильного ветра и в результате нагона воды может произойти подтопление прибрежных территорий населенных пунктов, автомобильных дорог и социально-значимых объектов. Повышение уровня воды прогнозируется в Азовском, Мясниковском, Неклиновском районах, а также в Таганроге, Азове, Ростове.



По информации ГУ МЧС Ростовской области, 31 октября на устьевом участке реки Дон из-за сильного ветра, уровень воды у Азова превысил неблагоприятную отметку. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды.