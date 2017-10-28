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Ухудшение погоды ожидается в Ростовской области

Ухудшение погоды ожидается в Ростовской области

В Ростовской области в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды.

С 31 октября по 1-2 ноября на Дону прогнозируются сильные дожди, местами с мокрым снегом. Осадки будут сочетаться с шквалистым ветром 15-20 м/с. В Приазовье порывы ветра будут достигать 23-28 м/с.

В связи с этим есть вероятность нарушения электроснабжения, повреждения крыш домов и остекления зданий, повалов деревьев и слабозакрепленных конструкций.

Кроме этого, в Приазовье из-за действия сильного ветра и в результате нагона воды может произойти подтопление прибрежных территорий населенных пунктов, автомобильных дорог и социально-значимых объектов. Повышение уровня воды прогнозируется в Азовском, Мясниковском, Неклиновском районах, а также в Таганроге, Азове, Ростове.

По информации ГУ МЧС Ростовской области, 31 октября на устьевом участке реки Дон из-за сильного ветра, уровень воды у Азова превысил неблагоприятную отметку. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

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