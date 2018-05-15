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Уголовное дело в отношении ростовчанина Серебренникова завершено

Уголовное дело в отношении ростовчанина Серебренникова завершено
Следственное управление Следственного комитета России сообщило об окончании расследования в отношении ростовчанина Кирилла Серебренникова по делу о хищении 133 миллионов государственных денег.

По данным следствия, в настоящее время обвиняемые по делу, а также их защитники знакомятся с материалами уголовного дела, объем которого насчитывает более 250 томов. Режиссера и его коллег (Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нину Масляеву, Софью Апфельбаум и Екатерину Воронову) обвиняют в хищении более 100 миллионов рублей, выделенных на развитие проекта «Седьмая студия».

В настоящее время все участники дела находятся под домашним арестом.

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